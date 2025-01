Latina: consiglio delle bambine e dei bambini, la Regione finanzia il progetto

Nuovo impulso alle attività del Consiglio delle bambine e dei bambini di Latina: la direzione Ambiente della Regione Lazio ha ammesso a finanziamento, per un importo di 22 mila euro, il progetto del Comune di Latina, approvato dalla giunta il 15 novembre scorso, per una serie di azioni da svolgere nell’ambito del programma “Il Lazio, la regione delle bambine e dei bambini”.

Attenzione giunta

“L’ammissione a questo finanziamento – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – dimostra l’attenzione della giunta e dell’amministrazione tutta al rinnovo del Consiglio dei bambini al fine di garantire una partecipazione attiva e costruttiva dei giovani consiglieri fornendo gli strumenti e il supporto necessari per esprimere le proprie idee e contribuire alla crescita della comunità. La bella notizia, di vederci finanziare le attività progettate per il raggiungimento degli obiettivi della rete regionale dei Comuni aderenti al progetto ‘Il Lazio, la regione delle bambine e dei bambini’, è il frutto di un’intensa collaborazione e condivisione del lavoro portato avanti, su mio espresso indirizzo, tra la consigliera delegata Francesca Pagano e gli uffici del Dipartimento Affari generali, personale e relazioni istituzionali di questo ente”.

Nel dettaglio il progetto del Comune, finanziato dalla Regione Lazio, prevede sei azioni che vanno dall’acquisto di materiale di cancelleria per gli incontri dei bambini e delle bambine, all’acquisto di indumenti e gadget per i componenti del baby Consiglio, dalle trasferte presso i Consigli della rete regionale alle campagne promozionali quali “Latina – Città delle bambine e dei bambini” e “Negozio amico dei bambini”, fino all’organizzazione di eventi, come ad esempio in occasione della Giornata della Terra o la festa di fine anno scolastico.

Intento

“L’intento dell’amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco Celentano – è quello di rendere visibile la Città dei bambini in tutti gli ambiti, anche attraverso apposita cartellonistica, allo scopo non soltanto di una maggiore sensibilità verso le esigenze dei più piccoli ma anche per accompagnarli verso un percorso di autonomia in spazi sicuri. Il risultato atteso con la nostra progettualità è quello di creare per i bambini luoghi confortevoli ed accoglienti, in cui rifugiarsi anche in caso di difficoltà, e di favorire un’esperienza positiva, piacevole e sicura per i bambini, promuovendo le occasioni di spostamento e acquisto in autonomia. E a tal proposito preannuncio un accordo a breve che andremo a sottoscrivere con alcuni esercizi commerciali per l’adesione all’iniziativa ‘Negozio amico dei bambini”.

“L’esperienza del Consiglio dei bambini e delle bambine maturata finora – ha concluso la prima cittadina – mi entusiasma particolarmente. I baby consiglieri sono molto attivi e dimostrano attenzione verso la città in cui vivono, sviluppando un profondo senso civico. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione Lazio che ci ha concesso il finanziamento, l’assessore Andrea Chiarato che attraverso le Politiche giovanili è sempre presente, così come l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, la consigliera Pagano che ha dimostrato concretezza nello svolgimento della delega che le ho assegnato, la consigliera Valentina Colonna delegata Unicef e tutti i consiglieri comunali, anche di minoranza, per la partecipazione alle attività del Consiglio delle bambine e dei bambini”.