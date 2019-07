Zagarolo, tentata rapina in abitazione: chiuso il cerchio attorno i rapinatori

Si è conclusa ieri, con l’arresto dei due complici minorenni, l’attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati partita la notte dello scorso 17 maggio, a seguito della sventata rapina in una villa in zona Valle Martella.

Come ricostruito dall’attività investigativa dei Carabinieri, i 3 arrestati, tutti romani e minorenni, due di 16 anni e uno di 17, avevano creato precedentemente la notte del colpo, su una diffusa e nota applicazione, una chat dove avevano messo appunto le fasi del colpo. Il gruppo dopo aver raggiunto l’abitazione e staccato il contatore della luce, bloccando di fatto l’erogazione della corrente elettrica, hanno atteso nel giardino che qualcuno uscisse a riattivarla. Pochi minuti dopo il proprietario di casa, un italiano di 62 anni, nel recarsi a riattivare la luce è stato aggredito dai 3 che lo hanno circondato e colpito violentemente con calci e pugni. I familiari dell’uomo e alcuni vicini di casa, udendo le grida di aiuto, hanno subito chiamato il 112.

L’arrivo dei Carabinieri

In pochissimo tempo i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dove nel frattempo, due rapinatori erano già riusciti a darsi la fuga, il terzo complice, 16enne, era intento in una seconda colluttazione con il 62enne. Solo con l’aiuto dei militari il rapinatore è stato poi bloccato. Successivamente il 16enne è stato condotto in caserma e la vittima al pronto soccorso dell’Ospedale di Roma Tor Vergata dove i medici gli hanno riscontrato un trauma facciale da aggressione e dimesso con 7 giorni di prognosi. A seguito della perquisizione, al minore sono stati sequestrati un caricatore monofilare marca Bruni, con all’interno una cartuccia calibro 8 mm a salve, di libera vendita, un passamontagna ed un paio di guanti.

Le indagini

Il 16enne è stato condotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma Virginia

Agnelli, su disposizione dell’Autorità Minorile. Le attività investigative, volte all’analisi dei

tabulati telefonici ed in particolare del cellulare dell’arrestato, hanno consentito di chiudere

il cerchio e quindi di individuare gli altri due complici, identificandoli compiutamente, e di

assodare l’esistenza della chat dove il gruppo aveva manifestato l’intenzione di compiere la

rapina ai danni dell’uomo e della madre anziana, utilizzando un’arma giocattolo,

ipotizzando anche la possibilità di sequestrare la donna, qualora fosse stata da sola in casa,

utilizzando del nastro adesivo per legarla.

Nella mattinata di ieri i Carabinieri hanno raggiunto le abitazioni dei due minorenni e hanno

dato esecuzione all’ordinanza di collocamento in comunità, dei due, emessa dal Tribunale

per i minorenni di Roma.