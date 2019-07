Ieri sera Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea, ed Erasmo Palazzotto, deputato di Sinistra Italiana e capomissione nella missione del veliero Alex, sono stati ospiti di In Onda su La7. Hanno raccontato cosa è accaduto nei giorni e nelle ore precedenti all’attracco a Lampedusa e hanno ribadito a chiare lettere che Mediterranea non si ferma, che Mediterranea deve tornare in mare.