Roma, Righini-Grasselli (FDI): “Ryder cup: Si rischia l’ennesima figuraccia”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, e la consigliera metropolitana Fdi,

Micol Grasselli, denunciano l’immobilismo delle istituzioni nell’organizzazione della più

prestigiosa competizione internazionale di golf.

“A 3 anni dalla inizio della Ryder Cup ci ritroviamo ancora a discutere sugli studi di fattibilità. Si

continua a brancolare nel buio – dichiarano Righini e Grasselli -, e nell’odierna audizione della

Commissione Trasporti abbiamo sollevato le numerose carenze a livello di viabilità e trasporti.

Riteniamo gravissime le responsabilità dei governi nazionali che si sono succeduti e ancor più

dell’Amministrazione Raggi, per quanto riguarda Roma Capitale e la Città Metropolitana, come

pure quelle dell’Amministrazione Zingaretti.

In tutti questi anni, di totale immobilismo, non si è neppure riusciti a quantificare le risorse necessarie agli adeguamenti infrastrutturali. Siamo in alto mare e troviamo del tutto singolare – concludono i due – che il Comitato Promotore non dica nulla, visto che dall’assegnazione dell’evento, avvenuta nel 2015, sono passati quasi 4 anni, volati via senza che sia stato fatto nulla di concreto per ospitare al meglio una competizione sportiva di tale prestigio, seconda solo alla coppa del mondo di calcio. Quella che si rischia è una colossale brutta figura che danneggerebbe ancor più la già compromessa immagine di Roma nel mondo”.