Con “Bimbi in ufficio” il Comune di Milano apre le porte ai figli dei dipendenti 

Milano sempre più attenta a conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro e del benessere aziendale. Sarà mercoledì 10 luglio la giornata in cui il Comune, e alcune sue aziende partecipate (ATM, A2a, Sea, Milanosport e Milano Ristorazione), apriranno le proprie porte ai figli dei dipendenti. Una giornata interamente dedicata ai bambini dai 3 ai 14 anni in condivisione con i genitori.

“Insieme alla Settimana del Lavoro agile, Bimbi in ufficio è una bellissima iniziativa che accorcia le distanze fra vita lavorativa e familiare, creando la giusta armonia fra le due sfere. Abbiamo in mente altri progetti di intervento volti al benessere lavorativo. Il Comune di Milano è un’azienda che cresce giorno dopo giorno. E si sa, le aziende di successo investono in felicità” ha dichiarato Cristina Tajani, Assessore Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane.