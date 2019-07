Mercogliano (AV): “Daspo urbano” per parcheggiatore abusivo

Prosegue l’azione dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno applicato la sanzione amministrativa dell’allontanamento, il cosiddetto “DASPO urbano”, ad un 45enne di Avellino, da loro sorpreso in due distinte occasioni mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi di una locale casa di cura.

Nello specifico, durante mirati servizi a contrasto di tale fenomeno, i militari sorprendevano il soggetto avvicinarsi agli automobilisti, che avevano appena parcheggiato l’auto, e chiedere la “dovuta tassa” in cambio del “parcheggio sicuro”.

Ora il 45enne, per un anno e sei mesi, ha il divieto di accedere nel piazzale antistante la clinica.

L’attenzione dell’Arma per il contrasto ai parcheggiatori abusivi rimane comunque alta e tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.