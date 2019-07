Economia circolare. Carcere di Bollate, presentazione dell’impianto per la valorizzazione dei RAEE

Venerdì 5 luglio alle ore 11:30, presso il penitenziario di Bollate in via Cristina Belgioioso 120, sarà presentato alla stampa l’impianto per la valorizzazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) realizzato da A2a all’interno del carcere. Oltre alla presenza dell’assessore all’Ambiente Marco Granelli, è prevista la partecipazione di Cosima Buccoliero, direttore aggiunto della Casa di reclusione Milano Bollate, Pietro Buffa, direttore del provveditorato per la Regione Lombardia dell’amministrazione penitenziaria, Valerio Camerano, amministratore delegato di A2a, e Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia.

Il termine della visita è previsto per le ore 13:00.

Per accedere alla struttura penitenziaria è necessario registrarsi presentando un documento di identità valido.

Per l’occasione è previsto un servizio navetta gratuito con partenza alle ore 10 dalla sede A2a di Milano, in corso di Porta Vittoria 4, con prenotazione entro le ore 14 di giovedì 4 luglio, rivolgendosi all’ufficio stampa di A2a.