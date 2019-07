Non c’è niente di più dolce che colorare con variegati gusti di gelato i pomeriggi estivi di tanti bambini! Al via l’ormai famosissima iniziativa di Salvamamme, “il gelato sospeso”, che s’ispira alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, al quinto anno di grande successo con migliaia di condivisioni su tutti i principali social che, fino al 31 ottobre 2019, accoglierà e rinfrescherà il mondo dei bambini e di tutte quelle famiglie costrette a rinunciare alla richiesta più semplice che può arrivare da un figlio.

L’iniziativa prevede che nelle gelaterie che esporranno la locandina del Gelato Sospeso, ognuno possa lasciare un gelato pagato ad un bambino meno fortunato. Si prende un gelato e se ne pagano due lasciandone appunto uno “sospeso” che sarà per la famiglia in difficoltà economica. Cosa si riceve in cambio? Il pensiero positivo di aver fatto del bene a genitori che neanche si conosce. Con questo semplice gesto di solidarietà sarà possibile donare, non solo un buon gelato, ma anche un meraviglioso sorriso e un momento da ricordare e vivere tutti insieme.

La campagna

Come ogni anno, dalla sua attivazione, la campagna ha ottenuto la fiducia costante di molte gelaterie e del gruppo Grom, che in questa occasione rilancia la gustosa iniziativa in tutti i suoi punti vendita d’Italia. Ma più siamo e meglio è, aderire è semplicissimo: dal sito e dai social di Salvamamme è possibile scaricare gratuitamente le locandine da esporre nei punti vendita. Ogni esercizio commerciale aderente è tenuto a comunicare la propria adesione al Salvamamme, che creerà una mappa di adesione in tutta Italia e, perché no, anche fuori dal nostro bel Paese e la inserirà sul sito web della campagna. In questo modo l’elenco delle gelaterie aderenti verrà continuamente aggiornato e sarà consultabile sul sito www.gelatosospeso.it.

Una volta effettuata l’adesione ci sono poche istruzioni da seguire: ogni punto vendita dovrà

predisporre un vaso trasparente nel quale chi vuole potrà mettere l’offerta per il gelato sospeso;

solo al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà, la gelateria dovrà

emettere un regolare scontrino. Per comunicare l’adesione o per altre informazioni contattare

il numero 0635403823 – email info@gelatosospeso.it o social network.

E se a fine campagna, ci saranno fondi inutilizzati in gelato, si potrà devolverli al progetto

Salvamamme dà la Pappa: un programma che prevede di aiutare 10mila bambini a livello

nazionale, che ha bisogno di integrare la propria nutrizione.