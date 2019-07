MotoGP e Formula 1: dove si possono seguire le gare?

Gli appassionati di motori si stanno abituando sempre di più a guardare sia la MotoGP che la Formula 1 in streaming, non solo dal televisore, ma anche dal computer o da qualunque altro tipo di device connesso a Internet. Non c’è bisogno di sottoscrivere un abbonamento ad hoc, visto che ci sono diverse soluzioni gratuite in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Dove guardare la MotoGP in streaming

Se la più grande raccolta di siti per guardare la MotoGP in streaming gratis non ti basta, puoi sempre pensare di fare affidamento sulle gare in diretta che vengono proposte da RSI LA 2, per di più con la telecronaca e il commento in lingua italiana. RSI LA2, infatti, è un canale del Canton Ticino che propone in maniera gratuita numerosi eventi sportivi. Lo streaming del canale è visibile attraverso il sito ufficiale: in teoria possono usufruirne unicamente coloro che vivono in Svizzera, ma basta usare una VPN per superare questo limite.

Come guardare le gare di moto sulla tv svizzera

Usando come browser web Google Chrome, è necessario installare Hola VPN, un’estensione che è disponibile in modalità gratuita. Nel caso in cui non si stia usando un computer ma un tablet o uno smartphone con sistema operativo Android, al posto di tale estensione occorre adoperare l’app Hola VPN. Sia l’estensione che l’app consentono di integrare un servizio VPN con il quale si può modificare il proprio indirizzo IP: in altri termini, pur trovandosi in Italia si risulta in Svizzera, e quindi si può beneficiare dello streaming del canale del Canton Ticino. Accedendo al sito la diretta non parte: basta fare clic sull’icone di Hola VPN, e poi selezionare la Svizzera come Paese, per iniziare a godersi le gare.

La MotoGP su Tv8

A volte può accadere che Hola VPN non funzioni come si auspica, o magari va a scatti. In tali circostanze si può comunque fare affidamento sul servizio di Tv8, il cui sito è disponibile per chiunque e non richiede neppure la registrazione. In pratica il sito di Tv8 non fa altro che trasmettere la programmazione del canale: alcune gare della MotoGP sono in diretta, mentre altre vengono proposte con una lieve differita. Naturalmente abbiamo parlato solo di MotoGP ma in realtà ci riferiamo anche alla Moto2 e alla Moto3.

Come vedere la Formula 1 in streaming

Per vedere i Gran Premi di Formula 1 in streaming e in diretta, invece, è necessario disporre di Now Tv o di Sky Go. In quest’ultimo caso occorre effettuare il download dell’applicazione per computer o per smartphone: dopodiché è sufficiente specificare le credenziali del proprio account di Sky per accedere e vedere ciò che si vuole, inclusi i canali che propongono le sfide tra Hamilton e Vettel. Nel caso in cui si opti per Now Tv, invece, dopo aver creato un profilo ad hoc bisogna comprare il pacchetto sport.

I servizi a pagamento

I servizi di Sky sono a pagamento, con i costi che variano a seconda dei casi. Chi, per esempio, è già abbonato alla tv satellitare e dispone del pacchetto Sport non deve spendere un solo centesimo in più, in quanto la diretta streaming è già compresa, sia che si usi un computer sia che si adoperi un altro device. Per attivare il servizio e vedere le competizioni motoristiche in diretta occorre collegarsi al sito web di Sky ed eseguire il login, per poi selezionare i Servizi Sky attraverso la voce Arricchisci Abbonamento, così da includere nel bouquet anche Sky Go.