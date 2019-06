Latina: dopo 5 anni la spiaggia di Valmontorio riapre al pubblico

Da lunedì prossimo la spiaggia di Valmontorio riapre al pubblico grazie a due convenzioni siglate il 19 giugno scorso presso l’Agenzia del Demanio a Roma dal Comune di Latina con l’Uttat – Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e il Comaca – Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia.

La spiaggia sarà aperta fino al 31 agosto, compresi sabato e domenica, l’orario d’accesso sarà dalle 8,30 alle 19,30. Dalla strada si potrà accedere attraverso due varchi, uno pedonale e uno carrabile. All’interno dell’area i cittadini troveranno anche un’area parcheggio completamente gratuita.

Il Comune di Latina si impegna ad effettuare il servizio di pulizia dell’arenile che sarà svolto dai dipendenti di ABC, i quali si occuperanno del presidio igienico-sanitario dell’intera area, ricadente per un tratto sotto la giurisdizione dell’Uttat e per l’altro sotto la giurisdizione del Comaca. Saranno inoltre installati (non prima di mercoledì 3 luglio) due bagni chimici.

Era dall’estate del 2014 che la spiaggia di Valmontorio non veniva resa fruibili per i cittadini.