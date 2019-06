Sea Watch, Stumpo: “Vado a Lampedusa, dobbiamo restare umani”

“Nelle prossime ore raggiungerò Lampedusa, in rappresentanza di Articolo Uno insieme alla delegazione degli altri partiti di opposizione, per dare sostegno alla nave Sea Watch su cui si trovano 43 persone. La capitana Carola Rackete sta dimostrando con il suo gesto un grande coraggio, e non va lasciata sola. Dobbiamo restare umani e permettere lo sbarco dei 43 migranti”. Lo afferma l’esponente di Articolo Uno, deputato di Leu, Nico Stumpo.