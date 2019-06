Le ultime tendenze in merito all’arredamento dell’ufficio

Come l’arredo degli spazi domestici, anche quello degli uffici cambia e si modifica seguendo nuovi stili. Gli spazi di lavoro seguono le nuove tendenze dell’arredo e si spingono sempre più verso soluzioni moderne e funzionali. Lo spazio di lavoro si è scoperto che deve esser no solo pratico e funzionale ma anche curato nell’arredare con soluzioni esteticamente piacevoli. È essenziale per aumentare la produttività dei lavoratori avere spazi curati che seguono i nuovi trend come ampi open space, grandi vetrate e anche zone relax migliorate.

L’open space: basta con gli uffici separati

Gli uffici più stilosi oggi sono quelli che perdono forma nei vecchi capannoni dei complessi industriali dismessi. Tutte le nuove start up spesso riqualificano e rianimano strutture di archeologia industriale e le scrivanie sono sistemate in ampi spazi, come se fossero degli open space.

Le scrivanie sono sistemate una di fronte all’altra, dimenticando il vecchio concetto di ufficio tipo loculo.

Grandi vetrate: lavorare in vetrina

Oggi gli uffici più moderni non sono più sistemati ai piani alti dei palazzi ma sono a bordo strada e le scrivanie si vedono da fuori. Spesso gli uffici più “in” e al passo con i tempi sono ospitati, come detto prima, in vecchi complessi industriali dismessi che hanno queste grandi vetrate da cui entra un sacco di luce naturale. Le persone che passano nel quartiere, passeggiando possono vedere tutti i lavoratori alle loro scrivanie da fuori.

La tendenza di lavorare in “vetrina” prende piede in molti settori anche in quelli più inaspettati; infatti, in sempre più ristoranti la cucina è a vista cioè si può vedere dalla sala che cosa succede ai fornelli. Si può assistere a una specie di cooking show mentre si è al tavolo ad attendere l’arrivo del piatto ordinato.

Essenziale quando si lavora in vetrina è la pulizia dei vetri che deve essere trasparente e senza macchie, tra le forniture dell’ufficio bisognerà includere il lavavetri e il necessario per le superfici di questo tipo.

La zona relax: uno spazio per prendersi una pausa

Le aree relax nelle grandi aziende tecnologiche hanno dettato legge anche per tutti gli altri settori. I grandi colossi dell’informatica hanno addirittura il campo da pallavolo per i dipendenti. Senza arrivar a nulla di così estremo, oggi gli uffici hanno una zona relax molto più curata e ampia. Basta prende un caffè alla macchinetta, ma spesso c’è proprio un piccolo cucinino con la macchinetta del caffè con le cialde e anche un bollitore.

Grazie a un’attrezzatura più avanzata che comprende anche il forno a microonde, chi vuole può rendere più flessibile il suo orario di lavoro, mangiare in velocità qualcosa per pranzo in sala relax e riprendere subito il lavoro, riuscendo a uscire prima dell’ufficio.

Questo trend si vede un po’ in tutto il mondo: dai soliti paesi anglosassoni ma soprattutto nei Paesi nel Nord Europa dove il benessere del dipendente si cura anche attraverso soluzioni di questo tipo che hanno dettato una moda che sta arrivando anche da noi in Italia.