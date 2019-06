Raggi: “Siamo pronti per #ViaLibera by Night”

Siamo pronti per #ViaLibera by Night: torniamo sabato 13 luglio, questa volta di sera, con la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti. Un’edizione speciale dalle 19 alle 24.

Per l’intera serata circa 15 chilometri di strade saranno chiuse al traffico con attività, feste di quartiere e tanti eventi lungo il percorso.

Siamo felici di rinnovare questa iniziativa in versione notturna, per dare a tutti la possibilità di vivere il centro di Roma senza smog e traffico.

Vi ricordo alcune delle strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto.

Vi aspetto numerosi per ammirare e vivere la Capitale by Night, a piedi o in bicicletta, divertendosi insieme.