Conte: “Sulle concessioni autostradali avremo maggiore trasparenza”

Si è appena conclusa la cerimonia di presentazione della Relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Voi penserete che si tratti di uno dei tanti riti delle pubbliche istituzioni. Non è così. In realtà, stiamo realizzando una rivoluzione e questa mattina sono voluto intervenire alla Presentazione della Relazione annuale perché su questo fronte si sta combattendo una battaglia molto importante proprio a tutela dei diritti dei cittadini. Il Governo è intervenuto a rafforzare le competenze dell’Autorità, dotandola di mezzi aggiuntivi e nuove risorse umane (legge d.l. n. 109/2018 e l. n. 37/2019).

Il risultato è che a seguito di una pubblica consultazione l’Autorità ha elaborato un nuovo sistema tariffario per calcolare i pedaggi autostradali, che porterà al superamento dei vecchi sistemi tariffari (erano 6, tutti diversi uno dall’altro).

I primi, positivi effetti li avremo con le nuove concessioni: Autostrada A22 del Brennero e A4 Trieste-Venezia.

Ma il Ministro Toninelli adesso potrà intervenire anche su tutte le altre concessioni autostradali: avremo maggiore trasparenza e omogeneità nelle clausole dei contratti. Non solo. Il nuovo sistema consentirà di verificare più efficacemente, anno per anno, quali sono gli investimenti promessi dal concessionario e se effettivamente sono stati realizzati.

Il beneficio per tutti gli utenti sarà evidente: contenimento dei pedaggi; pedaggi in ogni caso congrui rispetto agli effettivi investimenti realizzati; maggiore trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali; qualità dei servizi più elevata; maggiore sicurezza per tutti gli utenti.