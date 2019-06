Via Bombonati, FdI: “Per l’amministrazione l’integrazione dura il tempo di un comunicato stampa”

In una nota rilasciata a corredo di un video Fratelli d’Italia Fiumicino “Circolo 4 aprile 1992” ha sottolineato una situazione di degrado nel cortile del centro accoglienza di Via Bombonati all’Isola sacra.

Soltanto qualche mese fa il Sindaco si vantava del modello di integrazione proposto: gli immigrati ospitati nel centro di via Bombonati che aiutavano a tenere pulita la nostra città. Nelle foto e nei video potete vedere in quale stato vergognoso si trovi il cortile del centro di accoglienza e potete immaginare quali siano gli odori con le temperature di questi giorni. I cittadini residenti ringraziano! Ci domandiamo: cosa succede ad un cittadino di Fiumicino che paga regolarmente le tasse se facesse la differenziata in questo modo? Chi paga per la pulizia di quella che è diventata una vera e propria discarica abusiva? Ancora una volta il loro modello di integrazione dura il tempo di un comunicato stampa, poi , come al solito, queste persone vengono abbandonate a loro stesse e si sentono libere di comportarsi come gli pare infischiandosene delle regole che del vivere civile!