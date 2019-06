Bari Sardo (OG): segnalati due assuntori di stupefacenti

Nell’ambito dei quotidiani servizi di pattuglia mirati tra l’altro al controllo delle aree frequentate dai giovanissimi per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanza stupefacente, due giovani del paese di cui uno minorenne.

I due ragazzi si trovavano presso il parco giochi denominato “ziu Tommasu” e alla vista dei militari hanno lasciato cadere a terra delle sigarette artigianali risultate poi confezionate con della cannabis. Il gesto non è sfuggito ai Carabinieri infatti, dopo un accurato controllo il minorenne è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Gli stessi sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori di stupefacenti per gli adempimenti di competenza.