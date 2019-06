Sava (Ta): arrestati per reato di furto aggravato in concorso

I Carabinieri del N.O.R della Compagnia di Manduria e delle Stazioni di Sava (Ta) e San Marzano di San Giuseppe (Ta) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne ed un 20enne, entrambi residenti in San Marzano di San Giuseppe, con precedenti di polizia, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

La scorsa notte, verso le ore 03:00 circa, i Carabinieri della Compagnia di Manduria intervenivano presso un’area di servizio ubicata in San Marzano di San Giuseppe, dove ignoti malfattori si erano poco prima introdotti danneggiando i distributori automatici di bevande e la gettoniera dell’autolavaggio, riuscendo ad asportare quanto custodito nelle rispettive cassette di sicurezza. Proprio la particolare violenza usata nel danneggiare le apparecchiature costava ad uno di loro una ferita da taglio, in quanto sul posto i militari repertavano numerose tracce ematiche. L’immediata acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente presso l’area di servizio nonché gli accertamenti svolti presso le strutture sanitarie della zona, consentivano in breve tempo ai militari di identificare dapprima il 29enne che a seguito della ferita da taglio riportata ad un ginocchio era stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie presso il punto di Primo Soccorso presente nel comune di Grottaglie, e successivamente al suo complice. I due soggetti venivano rintracciati e tratti in arresto per furto aggravato in concorso; entrambi, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, venivano sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.