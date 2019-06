Di Battista: “Per un attimo pensate all’Italia senza il Movimento 5 Stelle…”

Una parte della magistratura sta fornendo un quadro desolante. Ci stiamo rendendo conto di ciò che sta accadendo? Il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) è l’organo di rilievo costituzionale che autogoverna la magistratura e che ha il compito di garantirne l’autonomia e l’indipendenza. Ebbene cinque suoi membri sono stati pizzicati a parlare con Luca Lotti (renziano di ferro e imputato in un processo a Roma) e con Cosimo Ferri, altro parlamentare del PD, della nomina del procuratore generale di Roma.

«Si è determinato l’oggettivo risultato che la volontà di un imputato abbia contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti». Queste parole le ha scritte il Procuratore Generale della Cassazione Riccardo Fuzio nell’atto di incolpazione a carico dei magistrati del CSM che si stanno via via dimettendo. Ma Lotti e Ferri restano in parlamento e restano nel PD, un partito marcio, ipocrita, il cui neo-Segretario ricorda commosso Berlinguer ma non muove un dito per ripulire il suo partito dall’immoralità dilagante.

Nel frattempo, quatto quatto, il “Kapitano” Matteo Salv(Boldr)ini, vota con PD e Sinistra e regala altri 3 milioni di euro a Radio Radicale. Immagino la contentezza delle piccole e medie imprese venete o lombarde di fronte ad una notizia del genere. Salvini come Soros dice qualcuno. Magari, almeno Soros finanzia i radicali con quattrini suoi, Salvini fa pagare lo Stato italiano. Prima gli italiani? Sì, a mettere soldi loro in una radio privata di partito!

E adesso arriviamo a questo bistrattato, deriso, infangato, insultato, calunniato Movimento. Siamo perfetti? Ovviamente no. Facciamo tanti errori e tanti ne faremo. Tuttavia un’Italia onesta intellettualmente dovrebbe riconoscere che senza il Movimento i milioni di euro dati a Radio Radicale sarebbero stati molti di più. Senza il Movimento sottosegretari condannati o inquisiti per reati gravissimi sarebbero ancora al loro posto. Senza il Movimento Arata (arrestato ieri) avrebbe ottenuto favori dal Governo. E, soprattutto, senza il Movimento, i giornali che ci hanno sempre considerato contro la libertà di informazione non avrebbero mai potuto pubblicare parti dei colloqui tra Lotti, Ferri e i magistrati del CSM.

Oggi lo possono fare perché il Movimento ha bloccato la riforma Orlando (ex-ministro della giustizia del PD) che avrebbe reso molto più difficile l’utilizzo del “trojan”, il virus che ha “infettato” il cellulare di Palamara, un magistrato indagato per corruzione, trasformandolo in un ricetrasmettitore. Palamara si trovava in una stanza di hotel con Ferri, Lotti e i 5 magistrati del CSM. Per un attimo pensate all’Italia senza il Movimento 5 Stelle…

P.S. Il 17 esce in edicola (con il Fatto) e in libreria un piccolo libro che ho scritto sulla situazione politica attuale e sul Movimento. Si chiama “Politicamente Scorretto”.