Frosinone, nuovo palazzetto a Selva Polledrara

Il Comune di Frosinone ha riconosciuto la pubblica utilità del progetto presentato dall’Associazione “Nuovi Orizzonti”, per la realizzazione, in località “Selva Polledrara”, di strutture per attività sociali, assistenziali ed educative.

“Con il nuovo palazzetto per attività sociali e sportive che sarà realizzato dall’associazione Nuovi Orizzonti – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – il nostro territorio si arricchisce di offerte infrastrutturali in grado di venire incontro ad una domanda sempre crescente di meeting ed eventi, con avventori e turisti provenienti dall’intera area dell’Italia centrale. Tutto questo conforta la programmazione e gli sforzi che, in questi anni, l’amministrazione comunale ha compiuto per rendere la città di Frosinone baricentrica rispetto ai flussi economici e sociali del territorio interregionale”.

Il settore pianificazione territoriale e ambiente del Comune di Frosinone ha avviato il procedimento amministrativo a seguito dell’istanza di permesso di costruire in deroga al PRG, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 380/2001, per la costruzione del “Palazzetto Polifunzionale” nell’ambito della realizzazione della “Cittadella Cielo”, località Selva Polledrara, da parte dell’Associazione.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elio Noce, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente. Per informazioni e consultazione della documentazione in oggetto, è possibile rivolgersi al Servizio Pianificazione Urbanistica in Via Armando Fabi, 129-131, Piano Primo, nei giorni di mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Eventuali contributi, utili alla formazione e conclusione del procedimento, dovranno pervenire al protocollo generale dell’Ente entro le ore 12,00 del 24 giugno 2019.