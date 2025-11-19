Raccolta differenziata: Frosinone il capoluogo più virtuoso del Lazio

Presentato il report sui rifiuti 2024, con Frosinone unico capoluogo di provincia della regione Lazio a superare il target di percentuale di raccolta differenziata stabilito per legge.

“Accogliamo con grande soddisfazione i dati del report rifiuti 2024 di ARPA Lazio, che confermano ancora una volta il ruolo di Frosinone come modello di riferimento regionale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Con il 69,5% di raccolta differenziata, la nostra città si conferma l’unico capoluogo di provincia del Lazio a superare il target normativo, un risultato che testimonia l’impegno costante dell’amministrazione e il contributo fondamentale dei cittadini frusinati.

Corretta programmazione

In un contesto regionale in cui il dato complessivo si attesta al 56,2%, Frosinone dimostra che puntare sulla sostenibilità, sulla corretta programmazione, sull’informazione e sulla partecipazione porta a risultati concreti. Aumentare la raccolta differenziata e ridurre la tassa sui rifiuti, con la futura introduzione della tariffa puntuale – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – significa unire ambiente, giustizia sociale e qualità della vita. È un obiettivo che possiamo raggiungere solo insieme, ciascuno facendo la propria parte. La raccolta differenziata è un atto d’amore per la nostra città”.

Arpa

“Siamo orgogliosi del fatto che i numeri dell’Arpa certifichino l’efficacia del modello Frosinone – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – Continueremo a lavorare affinché il nostro capoluogo continui a essere un punto di riferimento regionale per servizi e percentuale di differenziata, con il supporto costante di cittadini, scuole e imprese. Ringraziamo tutti i frusinati per la collaborazione quotidiana e invitiamo l’intera comunità a continuare su questa strada: i risultati dimostrano che insieme possiamo rendere Frosinone un esempio di sostenibilità per tutto il Lazio”.