Raccolta differenziata: Frosinone il capoluogo più virtuoso del Lazio

comuni

Presentato il report sui rifiuti 2024, con Frosinone unico capoluogo di provincia della regione Lazio a superare il target di percentuale di raccolta differenziata stabilito per legge.
“Accogliamo con grande soddisfazione i dati del report rifiuti 2024 di ARPA Lazio, che confermano ancora una volta il ruolo di Frosinone come modello di riferimento regionale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli –  Con il 69,5% di raccolta differenziata, la nostra città si conferma l’unico capoluogo di provincia del Lazio a superare il target normativo, un risultato che testimonia l’impegno costante dell’amministrazione e il contributo fondamentale dei cittadini frusinati.

Corretta programmazione

In un contesto regionale in cui il dato complessivo si attesta al 56,2%, Frosinone dimostra che puntare sulla sostenibilità, sulla corretta programmazione, sull’informazione e sulla partecipazione porta a risultati concreti. Aumentare la raccolta differenziata e ridurre la tassa sui rifiuti, con la futura introduzione della tariffa puntuale – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – significa unire ambiente, giustizia sociale e qualità della vita. È un obiettivo che possiamo raggiungere solo insieme, ciascuno facendo la propria parte. La raccolta differenziata è un atto d’amore per la nostra città”.

Arpa

“Siamo orgogliosi del fatto che i numeri dell’Arpa certifichino l’efficacia del modello Frosinone – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – Continueremo a lavorare affinché il nostro capoluogo continui a essere un punto di riferimento regionale per servizi e percentuale di differenziata, con il supporto costante di cittadini, scuole e imprese. Ringraziamo tutti i frusinati per la collaborazione quotidiana e invitiamo l’intera comunità a continuare su questa strada: i risultati dimostrano che insieme possiamo rendere Frosinone un esempio di sostenibilità per tutto il Lazio”.

Autore

Immagine di Alfredo Di Costanzo

Alfredo Di Costanzo

Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse.

