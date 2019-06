Prato, rapina un passante in centro storico

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Prato hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino della Costa d’Avorio di 19 anni senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile di rapina. Ieri sera intorno alle 21:30, il rapinatore ha preso di mira in via dei Tintori una giovane donna senegalese; dopo averla seguita per alcuni metri l’ha bloccata e derubata di 25 euro, dandosi poi alla fuga nelle vie circostanti. Nell’ambito del dispositivo di ricerca, immediatamente attivato e coordinato dalla centrale operativa nonché attraverso acquisizioni informative dei militari operanti, l’uomo è stato rintracciato e bloccato nei pressi del luogo del reato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del denaro rubato. La vittima, medicata dai sanitari del pronto soccorso del 118 pratese, ha patito lesioni alla mano giudicate guaribili in una decina di giorni. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata all’avente diritto mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Prato.