Poggiomarino (Na), trasporto abusivo di rifiuto e tentata corruzione

I Carabinieri della Stazione Forestale di Roccarainola hanno fermato lungo via Pertini di Poggiomarino un autocarro sul quale un uomo stava trasportando materiali di risulta edile.

Appena i militari hanno chiesto all’autista, un 61enne di Terzigno titolare di una ditta edile, di mostrare i documenti che autorizzavano il trasporto di rifiuti l’uomo ha tirato fuori dal portafogli una banconota da 50 euro ed ha allungato la mano verso i carabinieri.

I militari lo hanno invitato a metterla via ma lui ha insistito provando a infilarla nella tasca di uno dei due; non riuscendoci ha poggiato la banconota su un sedile dell’auto di servizio.

Poi, vedendo che i carabinieri non la raccoglievano, ha pensato che l’offerta fosse esigua ed ha aperto il portafogli davanti ai militari.

Aquel punto è stato arrestato. La banconota è stata sequestrata.

Il trasporto dei rifiuti è, per altro, risultato essere in corso senza un formulario per cui al 61enne è stata anche comminata una sanzione amministrativa di 3.100 euro.