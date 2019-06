Frosinone, gara affidamento in concessione dell’asilo nido “Pollicino”

È stata pubblicata la nuova gara (con scadenza il 24 giugno alle ore 12) per l’affidamento in concessione del Servizio di Gestione dell’asilo nido comunale Pollicino, per 4 anni educativi. L’Amministrazione Ottaviani, infatti, ha espresso il proprio favorevole indirizzo in merito alla organizzazione del Servizio di Gestione della struttura di corso Lazio, nell’intento di perseguire l’obiettivo di un progressivo miglioramento del servizio erogato e di una maggiore economicità dello stesso. Tra gli indirizzi formulati dall’amministrazione Ottaviani, vi è l’impegno in via prioritaria, da parte dell’Impresa Affidataria, di riassumere tutto il personale già impiegato nel servizio che si renda disponibile alla prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre che di stabilire che la tariffa di contribuzione mensile per la frequenza dell’Asilo Nido Pollicino a decorrere dall’A.E. 2019/2020 non potrà essere superiore alle tariffe della fascia massima come stabilito da specifica delibera di giunta. Il bando, disponibile sull’albo pretorio all’indirizzo http://hosting.soluzionipa.it/frosinone/albo/albo_dettagli.php?id=36642, indica i requisiti per essere ammessi a partecipare alle procedure. La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo di posta certificata pec@pec.comune.frosinone.it nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Disciplinare di gara. Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere una elencazione dei file allegati e il nome del partecipante, allo stesso dovrà essere allegata l’offerta e le documentazioni a suo corredo, e dovrà, a pena di esclusione, essere inviato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12, 00 del giorno 24/06/2019 (per la data e ora di invio farà fede l’orario riportato nella mail di trasmissione della documentazione). Oltre al termine sopraindicato, non sarà ritenuta valida la presentazione di alcuna documentazione. Al fine dell’identificazione del messaggio di posta elettronica certificato quest’ultimo dovrà recare il seguente oggetto: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO PER N. 4 ANNI EDUCATIVI – CIG 7900733320”.