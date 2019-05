La Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato questa mattina una vasta operazione di censimento nelle sei palazzine del residence alla periferia nord ovest di Roma. Circa 500 gli agenti impegnati nelle verifiche ad ampio raggio: dalla regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi ai controlli effettuati su allacci alla rete idrica e a quella elettrica, nonchè su circa 200 veicoli rinvenuti sul posto. Presente anche personale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che ha fornito un supporto ad alcune attività di accertamento.

L’intervento

Nel corso dell’intervento, diretto dal Comandante Antonio Di Maggio, sono state raccolte informazioni su circa 400 nuclei familiari, che verranno inoltrate al Dipartimento Patrimonio per le opportune verifiche. Da un primo riscontro sugli appartamenti controllati la metà risultano occupati da inquilini non regolari. A seguito di alcune anomalie riscontrate sugli allacci di luce e acqua, verificate grazie all’intervento di personale Acea, sono partite le prime denunce nei confronti di una decina di persone. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per risalire ad altri responsabili di tali abusi. Cinque invece le persone, di nazionalità peruviana e colombiana, fermate per identificazione e nei cui confronti al momento si

stanno svolgendo le procedure di foto-segnalamento.

I controlli dei veicoli

Dei circa 200 veicoli controllati, al momento si è proceduto al sequestro di una settantina di

mezzi, tra moto e auto, la maggior parte poichè privi di assicurazione. Alcuni sono risultati

invece di provenienza furtiva.