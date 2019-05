Fiumicino, Ambiente, Capitan Cestino: premiati i migliori lavori delle scuole

Questa mattina sold out all’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Paolo Baffi”. Numerosissimi, come ogni anno, gli alunni delle scuole del Comune che hanno partecipato alla giornata conclusiva di premiazione del progetto didattico di sensibilizzazione alla raccolta differenziata promosso, per l’anno scolastico 2018/2019, dal Comune di Fiumicino e ATI (Gesenu, Paoletti Ecologia, CNS, Cooplat) “Capitan Cestino: alla ricerca della plastica perduta!”.

Il progetto è stato patrocinato da Co.Re.Pla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), ed ha affrontato l’importante tematica dell’inquinamento ambientale diventata una delle sfide più attuali e sentite a livello mondiale, principalmente nei mari e negli oceani. Hanno partecipato circa 3000 studenti di 16 istituti del territorio di Fiumicino.

I ragazzi con la loro partecipazione al progetto hanno dimostrato che è possibile invertire la rotta, promuovendo una corretta raccolta differenziata e un uso consapevole dei materiali in plastica, sia a scuola che in casa, attraverso delle vere e proprie azioni concrete di riduzione degli imballaggi in plastica monouso. Hanno inoltre dato libero sfogo alla loro fantasia e creatività realizzando originali opere d’arte su queste tematiche. Gli elaborati arrivati in finale, sono stati presentati questa mattina all’Aula Magna dell’Istituto Baffi, per contendersi la vittoria e ricevere calorosi applausi tra l’entusiasmo generale del pubblico presente.

Ad accogliere i ragazzi e complimentarsi per l’ottimo lavoro svolto sono intervenuti l’Assessore all’Ambiente Roberto Cini, il presidente della Commissione Ambiente Massimo Chierchia, il dirigente d’area Vincenzo Robusto, e i rappresentanti dell’ATI (Gesenu, Paoletti Ecologia, CNS, Cooplat). Ad animare la giornata di premiazione GSA Srl, la società di comunicazione del Gruppo GESENU.

Le parole dell’assessore Cini

“Voglio ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto di quest’anno – ha dichiarato l’assessore Cini – il loro contributo è importantissimo per salvare l’ambiente e migliorare il sistema della raccolta differenziata. I loro lavori sono bellissimo e per questo vanno premiati. Ma non dimentichiamo che è anche merito degli insegnanti che questi ragazzi sono la punta di diamante della nostra battaglia in difesa del territorio. Quindi il mio grazie va anche a loro”.

“Il nostro è un comune virtuoso in tema di raccolta differenziata – ha proseguito Cini -. Tant’è

che quest’anno siamo anche stati premiati come “comune riciclone” a riprova del grande lavoro

fatto. Un lavoro che non è finito e che intendiamo proseguire. Ma questo lavoro non sarebbe

stato possibile senza l’apporto dei cittadini e delle cittadine che sempre più numerosi

contribuiscono ad una migliore raccolta differenziata, agli operatori ecologici che ogni notte

percorrono a tappeto tutto il territorio, agli uffici dell’assessorato che sono instancabili.

A tutti loro va il mio ringraziamento”.

Le scuole vincitrici

Queste le scuole vincitrici, che hanno ricevuto come premio un assegno intestato alla

scuola:

Miglior Cartellone: scuola dell’infanzia Aranova – I. C. Torrimpietra

Miglior Ciurma ecologica: per le scuole dell’infanzia, la scuola di Palidoro; per le

primarie, la scuola di Aranova I. C. Torrimpietra

Miglior Racconto: scuola primaria Porto Romano

Migliori Costumi: scuola primaria Marchiafava

Miglior Libro Ecologico: scuola primaria Palidoro

Miglior Riciclo Creativo: scuola primaria Lido del faro per le primarie; scuola

secondaria Porto Romano per le secondarie

Miglior Diario di Bordo: scuola primaria Colombo

Premio riciclo: scuola primaria Grassi di via Varsavia

Miglior Elaborato artistico: scuola primaria Grassi di via del Serbatoio

Miglior Cartellone e ricerca: scuola secondaria Porto Romano

Migliori elaborati artistici: scuola secondaria Grassi di via Copenaghen