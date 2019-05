Fiumicino, parte il piano estivo 2019 per la differenziata

“Parte il Piano estivo 2019 della raccolta differenziata. Dal 26 maggio al 1 settembre nelle località di Fregene, Focene e Passoscuro saranno attivate postazioni mobili di raccolta del rifiuto organico e indifferenziato”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

Postazione a disposizione dei cittadini

“Le postazioni – prosegue – saranno a disposizione di cittadini e turisti tutte le domeniche e nei giorni festivi dalle 18 alle 24 a Fregene in via Cesenatico, di fronte al centro di raccolta, a Focene in via Coccia di Morto, all’angolo di via dei Polpi, e a Passoscuro in via Florinas, di fronte al centro di raccolta. Le altre frazioni, carta e cartone, plastica, metalli e vetro continueranno a essere raccolte secondo le modalità e le frequenze stabilite nel calendario vigente del ‘Porta a Porta’.

“È previsto inoltre – aggiunge Cini – il potenziamento della raccolta differenziata nelle strutture balneari e negli esercizi commerciali situati sui nostri 24 chilometri di costa purché correttamente conferiti da esercenti e gestori. Saranno intensificati i giorni di raccolta, per quanto riguarda le utenze non domestiche dislocate sui lungomari di Fiumicino, Fregene, Maccarese, Focene e Passoscuro”.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde di Ati 800020661 (solo da fisso) o il numero 066522920 (solo da cellulare) o scrivere alla mail: info@fiumicinodifferenzia.it.