Ostia, Carabinieri arrestano 5 persone e ne denunciano altre 2

I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno effettuato numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio che hanno portato all’arresto di 5 persone ed al deferimento in stato di libertà di altre 2.

I controlli ad Acilia

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Acilia, su disposizione del Tribunale

di Roma, hanno individuato ed arrestato un 43enne di Vitinia. L’uomo, già gravato

dal divieto di avvicinamento alla propria ex compagna, aveva più volte

contravvenuto alla citata misura. I suoi reiterati comportamenti persecutori sono

stati oggetto di accurati approfondimenti investigativi da parte dei militari, che

hanno poi relazionato l’accaduto all’Autorità Giudiziaria. Il magistrato, esaminate

le prove e condividendo le risultanze delle indagini dei militari, ha disposto

l’immediato arresto del 43enne, che è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.

Sempre ad Acilia, i militari della locale Stazione, al termine di un mirato servizio,

hanno arrestato un pregiudicato 24enne per detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti. I Carabinieri, notando un insolito via vai di persone,

alcune delle quali già note quali tossicodipendenti, dall’interno di un villino di

Acilia, hanno deciso di effettuare un controllo. All’interno, i militari hanno

rinvenuto circa 100 gr. di droga, già suddivisa in dosi. Sono così scattate le

manette ai polsi del giovane pusher che è stato trattenuto presso le camere di

sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga è stata

sequestrata. Un altro giovane è stato invece denunciato ad Ostia, dove i

Carabinieri della locale Stazione, all’esito di una perquisizione domiciliare, lo

hanno trovato in possesso di 40 grammi di hashish.

Droga trovata nell’auto di un pusher

Un altro spacciatore, un romano di 28 anni, è stato arrestato dai militari della

Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia. L’uomo, fermato durante un

normale controllo stradale, ha palesato un insolito nervosismo, inducendo i

militari ad approfondire le verifiche. I Carabinieri hanno così rinvenuto,

nascoste nell’abitacolo, 28 dosi di cocaina che sono state sequestrate.

Il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Nella notte, un’altra pattuglia della Sezione Radiomobile di Ostia, transitando a

ridosso della pineta delle “Acque Rosse”, ha notato un bagliore anomalo. I

militari hanno individuato un uomo che, incurante del pericolo di innescare un

incendio, aveva acceso un fornello da campeggio egli hanno intimato di

spegnere la fiamma. Per tutta risposta, l’uomo – un 34enne senza fissa dimora

– li ha aggrediti con calci e spintoni tentando più volte di morderli.

I Carabinieri lo hanno immobilizzato e, per accertarne l’identità, lo hanno

portato in caserma dove ha continuato a tenere un comportamento violento,

tanto che ne è stata disposta l’immediata custodia in carcere in attesa

dell’udienza di convalida.

I controlli a Vitinia

A Vitinia, i militari della locale Stazione, hanno arrestato una pregiudicata 37enne

di origini romene residente a Casal Bernocchi. La donna, già sottoposta alla misura

della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non si era presentata

nell’orario stabilito presso la Stazione Carabinieri. I militari, dopo alcune ore,

l’hanno individuata in strada e hanno accertato che la stessa, all’atto del controllo,

non aveva al seguito la “carta precettiva”, violando nuovamente le prescrizioni a

lei imposte. Vistala situazione, la donna è stata arrestata e posta agli arresti

domiciliari, in attesa delle decisioni del magistrato.

Ponte Galeria: verifiche in un’officina meccanica

I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria, nell’ambito di uno specifico servizio

svolto insieme ai colleghi della Stazione Forestale Carabinieri di Ostia, hanno

effettuato alcune verifiche in un’officina meccanica del posto, in cui è stato

accertato che il titolare deteneva illegalmente rifiuti, anche pericolosi, causando

lo sversamento di percolati nelle condutture per la raccolta delle acque piovane.

L’uomo, residente a Ladispoli, è stato denunciato a piede libero per abbandono

di rifiuti, mentre l’intera area è stata sequestrata in attesa della bonifica.