L’emozione post elettorale di Matteo Salvini

Così Matteo Salvini commenta il trionfo elettorale:

“L’emozione e’ grande, la soddisfazione e’ grande, la responsabilità è grande. Tra stanotte e stamattina ho ricevuto messaggi e telefonate. Dai vertici del mondo dell’impresa, dell’industria, del commercio, dell’arte, della cultura e dello sport. E mi dicono adesso tocca a voi. Ci siamo. Nove milioni di italiani ci hanno dato il mandato per ridiscutere le politiche europee. Gli italiani mi hanno dato mandato per ridiscutere i parametri vecchi e superati. Se la lettera della Ue” dirà come in passato “fate i compiti a casa, tagliate, tagliate, tagliate…”, diremo “no, noi dobbiamo assumere”.