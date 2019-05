Roma, controlli dei Carabinieri in varie zone della città

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio nei nelle zone comprese tra Ponte Mammolo, Casal de’ Pazzi e San Basilio, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato 5 persone e denunciato una a piede libero.

Un trentenne in manette

In manette è finito un 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Durante alcuni accertamenti nei pressi di un condominio in via Schopenhauer, i Carabinieri hanno notato alcuni fili elettrici attraversare le mura di un’abitazione al piano terra e arrivare nel locale sottostante, dove si trovano le cantine e i quadri elettrici condominiali. Un accurato controllo, anche con personale tecnico specializzato, ha permesso ai Carabinieri di scoprire un pericoloso allaccio abusivo che partiva dalla cucina di casa del 30enne e terminava in un contatore nel sottoscala, fornendo illecitamente l’immobile di energia elettrica. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la rete elettrica è stata messa in sicurezza e ripristinata.

Gli altri arresti

I Carabinieri hanno poi arrestato altre 4 persone in esecuzione di altrettante ordinanze di

custodie cautelari al regime degli arresti domiciliari: sono tre cittadini romani, di 43, 34

e 51 anni, che devono scontare, rispettivamente, quasi 2 anni, 1 anno e 4 mesi e 1 anno e

4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso; e un 38enne

romano per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali

aggravate.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno anche denunciato un 41enne romano sorpreso in

strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. E’ accusato di evasione.

Altri 5 giovani sono stati identificati e segnalati, quali assuntori, all’Ufficio Territoriale del

Governo di Roma, perché trovati in possesso di dosi di droga.

In totale sono state controllate 86 persone e eseguiti accertamenti su 63 veicoli.