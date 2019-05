Estorsioni: due arresti nell’avellinese con aggravante metodo mafioso

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 38enne ed un 45enne, in esecuzione degli ordini di carcerazione emessi oggi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino.

Il provvedimento è scattato conseguentemente all’inammissibilità dei ricorsi dichiarata dalla Corte Suprema di Cassazione a carico dei predetti, già tratti in arresto il 18 novembre del 2008, unitamente ad altri soggetti ritenuti all’epoca dei fatti affiliati al Clan Cava, a conclusione di una serie di indagini avviate sin dall’anno 2006, allorquando un imprenditore edile veniva avvicinato dagli arrestati al fine di ottenere in regalo un appartamento in Mercogliano.

Dopo una serie di pressioni l’imprenditore si rivolse ai Carabinieri che tempestivamente si attivavano al fine di dare risposte immediate e sicurezza.

Successivamente alle formalità di rito, per i due arrestati si sono riaperte le porte della Casa Circondariale di Avellino dove il 45enne dovrà espiare 4 anni di reclusione ed il 38enne 3 anni e 3 mesi.