Raggi: “Via Pastrengo entra a far parte di #Stradenuove”

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Via Pastrengo entra a far parte di #Stradenuove. È stato completato il tratto della strada che collega via Cernaia a via XX Settembre, nel centro di Roma.

L’asfalto è stato rifatto completamente. I lavori sono stati realizzati di notte per arrecare meno disagio ai cittadini. L’intervento, che ha coinvolto un’area di 2.000 mq, ha riguardato anche la pulizia delle caditoie e il rifacimento dei marciapiedi di via XX Settembre.

Anche qui in passato i lavori sono stati fatti male: pensate che sono stati ritrovati dei vecchi binari di tram interrati e coperti di asfalto. Sono stati rimossi e portati in discarica.

Risistemati anche gli spartitraffico tra le carreggiate e rifatta la segnaletica stradale. Prosegue così il nostro lavoro per riportare decoro e sicurezza sulle strade della nostra città.