Fratoianni: “C’è bisogno di alternativa a Ue che vediamo”

La proposta è quella di una «alternativa all’Europa che vediamo ora, alle destre e all’onda nera sempre più crescente»: a dirlo è stato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, candidato alle elezioni europee nel centro Italia per La Sinistra nel corso di un’iniziativa elettorale a Perugia. Alla quale ha partecipato anche il candidato umbro Giovanni Guidi.

«Una alternativa anche al modello aziendalistico di gestione della sanità» ha sottolineato Fratoianni, parlando delle vicende umbre e delle dimissioni della presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini.

«E’ evidente – ha detto – che un ciclo politico si è concluso ma quello che è successo fa male alla politica. Se ci si dimette e poi si vota contro le proprie dimissioni si rischia solo di diventare ridicoli davanti alla gente».

«Non siamo interessati – ha proseguito – a stabilire responsabilità giudiziarie e se la presidente Marini o gli altri indagati sono colpevoli, a noi interessa ragionare su quello che sta sotto alla vicenda e quindi su un modello di sanità fallito, ovvero quello che concentra il potere nelle mani di pochi». Per Fratoianni quindi «occorre riformare un modello aziendalistico che ha consentito che tutto questo avvenisse, per arrivare invece ad un sistema di controllo trasparente della sanità».

Tornando poi a parlare di Europa («non in grado ancora di mettere in campo strategie condivise e che deve saper mettere in discussione le regole dell’austerity») ha dichiarato che «le scelte fatte dall’Ue finora hanno peggiorato le condizioni di vita dei cittadini. E per protesta a tutto questo – ha aggiunto – è cresciuta un’onda nera, facendo leva su paure e incertezze, che punta a decomporla». Fratoianni ha poi evidenziato che «è necessario introdurre un salario minimo europeo e che bisogna reagire con delle azioni al fatto che in Italia l’1% della popolazione possiede il 25% della ricchezza».