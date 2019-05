Di Battista: “Gridano allo scandalo…”

Leggo di politici inviperiti perché un Movimento di sporchi populisti, ignoranti, ebeti, crudeli, infami, appestati e disumani vuole tagliare i fondi pubblici all’editoria e ciò metterebbe in pericolo Radio Radicale.

Gridano allo scandalo deputati e senatori del PD. Non si era mai visto da parte loro tanto ardore e passione per una fabbrica chiusa ma a questo ormai siamo abituati. Grida allo scandalo Roberto Saviano, paladino del politicamente corretto e della sinistra “cachemir e martello” il quale non ha ancora chiesto scusa per le fake news che lui stesso ha propagandato sulla guerra in Siria. Persino La Repubblica ci delizia con i suoi appelli: “Salviamo Radio Radicale” urlano disperati da una redazione sempre più distante dal mondo reale. E dulcis in fundo c’è Emma Bonino. L’ultima fiamma della sinistra amica del capitale, sempre pronta a lottare a favore di qualsivoglia privatizzazione e ferrea sostenitrice della Legge Fornero e degli esodati che ha prodotto ma bramosa di denaro pubblico per Radio Radicale.

Io, contrariamente a quel che si possa pensare, non ho nulla contro Radio Radicale. Ce l’ho a morte con il finanziamento pubblico all’editoria e ancor di più con tutti questi sepolcri imbiancati della sinistra radical chic che si ricorda di Berlinguer solo tra una tartina e l’altra sugli attici della Roma bene. Per costoro va bene privatizzare la sanità e le telecomunicazioni; per costoro va bene regalare le autostrade ai Benetton e per 25 anni il Paese a Berlusconi. Ma guai se qualcuno osa toccare i finanziamenti pubblici all’editoria o ai partiti.

Tuttavia le soluzioni sono dietro l’angolo. Basta volerle. La cara Emma potrebbe chiamare il suo amico George Soros e, dopo averlo ringraziato per i 200.000 euro appena donati da lui a +Europa, potrebbe chiedergli per Radio Radicale l’1% di tutto ciò che incassò nel 1992 con quella speculazione che fece a danno della lira e della nostra economia. Speculazione legittima si dirà, come è legittimo tagliare i fondi all’editoria aggiungo io. Se, per vergogna (sempre brutto chiedere i soldi a soggetti diversi dal Popolo italiano) la Signora Bonino non volesse scegliere questa strada ne suggerisco un’altra. Tutti i parlamentari del PD (ma anche degli altri partiti, dalla Lega a Forza Italia) che in queste ore si stanno stracciando le vesti per Radio Radicale siano generosi: donino i loro assegni di fine mandato (le loro cospicue liquidazioni insomma) alla causa. Credetemi sarebbero più che sufficienti.

Io l’ho fatto d’altro canto. I 43.000 euro di TFR che mi sono stati bonificati li ho dati tutti via. Non a Radio Radicale. Ho preferito una onlus che opera in Congo e la Caritas di Rieti che sostiene le vittime del terremoto. Ma si sa, io sono solo una sporco populista, ignorante, ebete, crudele, infame, appestato e persino disumano.