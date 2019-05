Nel pomeriggio di ieri mi sono recato al Complesso di San Domenico Maggiore per assistere all’inaugurazione della bellissima mostra fotografica realizzata da Marisa Laurito. Le foto, da un forte impatto visivo, vogliono ribadire l’importanza e la crucialità del tema relativo alla difesa dell’ambiente e del territorio. Le opere esposte sono un tramite per comunicare le grida di sofferenza dei cittadini che denunciano realtà di degrado e sofferenza. Assolutamente da non perdere.