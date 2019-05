Roma, rapinatore seriale arrestato dalla Polizia di Stato

Gli Agenti del Commissariato della Polizia di Stato “Torpignattara” di Roma hanno dato

esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal Giudice delle

Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della

Repubblica, nei confronti di D.R.S. nato nel 1990 contro il quale sono stati raccolti gravi

e concordanti indizi di colpevolezza in ordine a tre rapine perpetrate ai danni dei

supermercati della zona est della Capitale nel mese marzo 2019, due delle quali

compiute in rapida successione nell’arco di pochi minuti.

L’arresto

La carriera criminale del rapinatore seriale si è interrotta il 14 marzo scorso, quando gli

uomini del Commissariato Torpignattara, nel corso di un servizio antirapina, lo hanno

sorpreso ed arrestato in flagranza di reato proprio mentre stava tentando di portare a

termine l’ennesimo colpo ai danni del supermercato Carrefour di via della Stazione Prenestina.

Nella circostanza, il reo con estrema rapidità, dopo essersi travisato il volto, si introduceva nell’esercizio commerciale e minacciava i cassieri simulando il possesso di una pistola all’interno della tasca ma, dopo un breve inseguimento, veniva bloccato dagli agenti che dall’esterno avevano notato il tutto.

In seguito a tale arresto ed agli elementi probatori acquisiti, prendeva corpo un’attività investigativa che consentiva di attribuirgli anche le precedenti rapine commesse con il medesimo “modus operandi”.