Sisto (FI): “Lega-M5S? Un po’ ci stanno e un po’ ci fanno”

Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia e legale di Silvio Berlusconi, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sui litigi tra Lega e M5S

“Un po’ ci stanno e un po’ ci fanno –ha affermato Sisto-. Con una sorta di opposizione interna al governo esauriscono tutta la comunicazione possibile, togliendo attenzione alla vera opposizione. E’ anche una mossa abile sul piano della comunicazione. Questa sciagura ce la dobbiamo tenere, è come la peste di Atene nel De rerum natura di Lucrezio, speriamo che finisca presto.

Noi di Forza Italia non facciamo un’opposizione contro i colori, ma contro i contenuti. L’altro giorno i parlamentari della Lega hanno applaudito il mio discorso sui temi della giustizia, che andava nell’esatto opposto rispetto a quello che dicono i 5 Stelle. Io non ce l’ho con la magistratura. La magistratura propone, può indagare Tizio e Caio, poi ci sono dei giudici che esprimono le loro valutazioni. Ma quando la politica si appiattisce sulle proposte della Procura, fino a renderle capaci di decimare un governo, la colpa è soltanto nostra. Dobbiamo aver chiaro che l’avviso di garanzia non è una sentenza.

Tra M5S e magistratura ci può essere una corrispondenza di amorosi sensi, una sinergia, ci sono state delle iniziative tutti insieme appassionatamente che hanno attaccato la politica, con una cultura che i 5 Stelle sponsorizzano. Questo è un guaio perché se la politica diventa procura, c’è il rischio che la procura diventi politica”.

Riguardo la legge sul voto di scambio, a cui FI ha votato contro

“Noi nei governi Berlusconi abbiamo combattuto la mafia non a parole e con i tweet, ma con i numeri, quindi nulla devo dire sulla fede antimafia di Forza Italia. Mi sembra che dall’altra parte non mi sembra ci sia da invocare la stessa capacità pervasiva. Certo, arriveremo a scrivere le leggi coi tweet, evitando la politica sui territori. Loro scomodano Falcone e Borsellino per sollecitare emozioni e non pensare.

Questa norma è palesemente incostituzionale. Hanno esteso la condotta agli intermediari, questo significa che se qualcuno dovesse andare a dire che il consigliere Tizio ha avuto un contatto con un soggetto appartenente ad un’associazione mafiosa, e apre la via ad una delazione per eliminare l’avversario politico. Sono molto preoccupato perché innestiamo nel sistema penale delle norme spot che vanno a intaccare la struttura del sistema penale.

E’ come inoculare un virus in un sistema informatico che poi va a paralizzare il sistema. Se i 5 Stelle pensano di andare avanti in questo modo è un patatrac costituzionale. La Consulta ovviamente dovrà intervenire a piedi uniti, sarà un fallo da espulsione per questa norma”.

Fonte: Radio Cusano Campus