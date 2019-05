Utl Ugl Roma, Iori – Avvio al Comitato per 150 anni di Roma Capitale d’Italia

Presso la Sala dei Gesuiti “Andrea Pozzo” a Roma, la Utl Ugl di Roma ha partecipato oggi all’evento di avvio del Comitato della Società Civile per i 150 anni di Roma Capitale d’Italia, organizzato dall’associazione ASPESI. Molti gli ospiti illustri, tra cui: la Presidente del Primo Municipio, Sabina Alfonsi; l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Rosalia Alba Castiglione; il Senatore Maurizio Gasparri; il Deputato Roberto Morassut.

Valentina Iori, presente per la Ugl Utl Roma

“Abbiamo accolto con favore l’iniziativa del Comitato, che si propone di sensibilizzare le Istituzioni, per la ricorrenza del 150 anniversario di Roma Capitale d’Italia, consapevoli che il rilancio della Capitale passi necessariamente anche per una serie di eventi che possano celebrarne il ruolo fondamentale nella storia del nostro Paese” – così dichiara Valentina Iori, presente per la Ugl Utl Roma.

In occasione dell’evento è stata proposta ed approvata una mozione per cui “Il Comitato, come suo primo atto, invita rispettosamente la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale a rivolgere la loro attenzione alla ricorrenza dei 150 anni di Roma Capitale e ad avviare, quindi urgentemente – quando possibile in concerto tra loro e in ogni caso ciascun Ente nell’ambito della propria competenza – un programma adeguato di celebrazioni”.