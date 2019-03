Ostiense, rapina in una farmacia: arrestati gli autori alla stazione Anagnina

Grazie ad una efficace sinergia tra i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, della Centrale Operativa e della Stazione Roma Appia è stato possibile arrestare presso il Terminal Anagnina i due autori di una rapina avvenuta, poche ore prima, in via Ostiense ai danni di una farmacia.

Ostiense, immediato l’intervento dei carabinieri di Garbatella

I Carabinieri della Stazione Garbatella, intervenuti subito dopo il colpo, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza ed hanno diramato, tramite la centrale operativa, le foto dei rapinatori ai comandi dell’Arma sul territorio. Alla metro Anagnina, poco dopo, una pattuglia mista, impegnata nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, composta da un Carabiniere della Stazione Roma Appia e da militari dell’Esercito italiano in forza all’11° Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”, intervenendo per un una busta sospetta rinvenuta nei pressi di un bar, ha controllato e fermato tre soggetti.

Gli autori due giovani di Rocca Papa

Di questi, in seguito ad attività di polizia giudiziaria svolte dai Carabinieri della Stazione Roma

Appia, un 19enne e un 20enne di Rocca di Papa, sono risultati gli autori della rapina subita

nella mattinata dalla farmacia ubicata in via Ostiense, le cui caratteristiche corrispondevano

alle ricerche diramate. Il terzo soggetto è stato altresì arrestato per detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti in quanto risultato il possessore della busta segnalata

come sospetta, occultata nei pressi di un bar del terminal Anagnina, che è risultata

contenere 34 dosi/pasticche di sostanza del tipo cocaina, anfetamina e hashish; si tratta di

un uomo di 27 anni della provincia di Frosinone che è stato anche trovato in possesso di

ulteriori 41 dosi complessive di stupefacente, confezionato allo stesso modo di quello già

rinvenuto nella busta. Tutti e tre gli arrestati sono in attesa di essere processati con il rito

direttissimo