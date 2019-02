Da nuova Ferrari possibile pubblicita’ indiretta al tabacco

Falsa partenza per la nuova Ferrari, che rischia di rimanere ferma ai blocchi di partenza. Il Codacons deposita infatti un esposto all’antitrust sulla monoposto presentata ieri, denunciando quella che sembra una forma di pubblicità indiretta al tabacco, vietata dal nostro ordinamento.

Tra gli sponsor che compaiono sulla ferrari che gareggerà nel prossimo campionato di formula 1, appare in bella vista “mission winnow”, marchio direttamente legato alla philip morris, nota multinazionale del tabacco – spiega il codacons – come noto la legislazione vigente in italia vieta in modo categorico qualsiasi forma di sponsorizzazione del tabacco e dei prodotti da fumo. il rischio concreto, quindi, è che attraverso lo sponsor “mission winnow” si realizzi una forma di pubblicità indiretta al tabacco, considerata l’immagine della nuova ferrari che farà il giro del mondo a partire dal prossimo campionato di formula 1.

Per tale motivo il codacons presenta un esposto all’antitrust affinché apra una indagine sulla nuova ferrari verificando l’eventuale violazione delle norme vigenti, ed è pronto a chiedere il sequestro della monoposto se sarà accertata la sponsorizzazione ai prodotti da fumo.