Lena (Pd): “Osservatorio insediato oggi, lavoreremo di concerto”

“Buon lavoro all’Osservatorio Regionale per la legalità e la sicurezza, che si è insediato oggi, alla cui guida è stato riconfermato Gianpiero Cioffredi – Così in una nota Rodolfo Lena, presidente della Commissione Antimafia della Regione Lazio – All’interno ci sono – continua Lena – rappresentanti delle forze dell’ordine, delle prefetture, dei sindacati e delle associazioni impegnate sul territorio per la legalità. Come presidente della Commissione Antimafia lavorerò di concerto con l’Osservatorio per affermare la cultura della prevenzione, perché la sicurezza è prima di tutto attenzione sociale e presenza delle istituzioni nei luoghi dove sono meno percepite. La confisca dei beni alla criminalità e la loro restituzione ai cittadini per usi sociali, è il cardine di questa politica. A fine febbraio, infatti, sarà riconsegnata al quartiere la palestra della legalità di Ostia, gestita dall’IPAB Asilo Savoia, accessibile a prezzi agevolati. Sempre a Ostia saranno presto attivati corsi contro il gioco d’azzardo in una ex sala slot e altre iniziative riguarderanno anche l’usura” conclude Lena.