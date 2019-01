Firenze, Musei civici: da lunedì 21 gratuiti per i giovani

L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 18 e i 25 anni

Parte lunedì 21 gennaio l’iniziativa, già presentata alcune settimane fa e che andrà avanti sperimentalmente per tutto il 2019, che prevede l’accesso gratis ai musei civici tutti i lunedì. A usufruire dell’agevolazione saranno i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni cittadini dell’Unione Europea (si ricorda che fino a 18 anni l’ingresso è gratuito). E’ previsto l’ingresso gratuito il lunedì nei seguenti musei civici: Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini, Cappella Brancacci e Fondazione Salvatore Romano.

Ricordiamo inoltre le altre iniziative a favore dei giovani, che prenderanno il via prossimamente e che sono al momento ancora in fase di definizione, come la possibilità di accedere a due teatri a un euro( al Maggio musicale tutti i venerdì, e al Verdi durante gli spettacoli dell’Orchestra della Toscana) e il buono annuale di 50 euro, sempre rivolto ai giovani tra 18 e 25 anni residenti a Firenze, come “invito alla lettura e all’informazione” da spendere in libri, giornali o periodici.