De Lorenzo: “Nella manovra ci sono 7,1 miliardi che serviranno per aiutare chi è in difficoltà”

Così l’onorevole del M5S di Napoli sulla sua pagina Facebook:

Nonostante le polemiche di questi giorni e l’aspro dibattito in Aula, grazie alla legge di bilancio approvata oggi siamo riusciti a raggiungere dei risultati importanti per il Paese: in primis, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari per partire da marzo con il reddito di cittadinanza. Nella manovra ci sono 7,1 miliardi che serviranno per aiutare chi è in difficoltà, ma anche per stimolare la crescita, la formazione e il reinserimento nel mondo del lavoro. Sulla strada dell’equità, andremo ad alzare le pensioni minime e i pensionati che oggi vivono sotto la soglia di povertà, sono da soli e non hanno una casa di proprietà potranno percepire 780 euro al mese. Allo stesso tempo andiamo a tagliare i privilegi con una riduzione che va dal 15 al 40 per cento delle pensioni d’oro comprese tra 100mila e più di 500mila euro lordi all’anno. Non solo: bloccando parzialmente l’indicizzazione rispetto all’inflazione delle pensioni più alte (soprattutto quelle sopra i 5mila euro al mese) avremo la possibilità di diminuire ulteriormente le disuguaglianze, puntando a una vera redistribuzione della ricchezza.