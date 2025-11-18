Qualità della vita, le province italiane in cui si vive meglio secondo Italia Oggi: Viterbo guadagna 8 posizioni rispetto al 2024

Viterbo migliora sensibilmente nella nuova edizione della classifica di Italia Oggi – Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. La provincia sale di 8 posizioni rispetto allo scorso anno e registra un avanzamento significativo soprattutto nella macro-area dedicata alla sicurezza, dove si colloca all’undicesimo posto nazionale, risultando la prima del Lazio.

L’avanzamento di Viterbo nella classifica nazionale

Viterbo +8 posizioni rispetto allo scorso anno nella recente classifica di Italia Oggi sulle province italiane in cui si vive meglio. La classifica di Italia Oggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”.

«La nostra città ha registrato un miglioramento rispetto allo scorso anno, salendo di 8 posizioni – ha commentato la sindaca Chiara Frontini –. Un risultato che ci sprona a proseguire sulla strada intrapresa su gran parte della nostra attività amministrativa, soprattutto in quegli ambiti dove ci stiamo fortemente impegnando: la sicurezza, per esempio. Un tema prioritario per la nostra amministrazione. E la classifica ci vede all’undicesimo posto tra le 107 province, prima provincia del Lazio, con ben 67 posizioni in più rispetto al 2024».

La posizione di Viterbo nella categoria sicurezza

Nella classifica sul tema sicurezza Viterbo è preceduta dalle province di Ascoli Piceno, Lodi, Prato, Siena, Ragusa, Piacenza, Monza, Macerata, Treviso e Pisa.

«Un dato che ci fa piacere leggere – aggiunge la sindaca Frontini – e che confidiamo di migliorare ulteriormente. Siamo consapevoli che in alcuni ambiti ci sia ancora da lavorare. Continueremo a farlo, per il bene della nostra città, indipendentemente da numeri e classifiche».