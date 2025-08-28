Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Rss
Gio, 28 Agosto, 2025

Fiumicino, Miss Riviera Tirrenica: la fascia a Sofia Forchetta

Si è rivelata una serata di luci, moda ed emozioni, quella presentata ieri a Piazzale dell’ Unione Europea, per la Finale Regionale di Miss Italia Lazio 2025, valida per l’assegnazione del titolo speciale Miss Riviera Tirrenica.

A conquistare la fascia è stata Sofia Forchetta, 19enne di Grottaferrata, che ha saputo distinguersi tra le concorrenti in gara, guadagnandosi un posto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

A premiare la vincitrice è stata la vice sindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati. In rappresentanza  dell’amministrazione comunale, presente anche l’Assessore Angelo Caroccia.

“Per la prima volta – ha commentato la Vice Sindaco  – Piazzale Unione Europea si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. Eventi come questo danno nuova vita ai nostri spazi pubblici e portano visibilità e momenti di spensieratezza alla nostra comunità. Un plauso speciale alle Miss in gara, tutte molto emozionate e da mesi impegnate in un percorso che richiede costanza e dedizione.”

A condurre la serata con professionalità e carisma, è stata Margherita Praticò che ha accompagnato il pubblico e le concorrenti durante le varie fasi dello spettacolo.

