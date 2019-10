Premio “Amico del consumatore 2019”. Lunedì 28 ottobre a Roma

Lunedì 28 ottobre si terrà a Roma l’evento “Amico del consumatore 2019”, premio che ogni anno il Codacons assegna ad aziende e soggetti che si sono distinti per la difesa dei cittadini e la tutela dell’ambiente.

Quest’anno tra i premiati compaiono figure istituzionali come la Ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova, la responsabile degli affari regolamentari di Facebook, Laura Bononcini, il Commissario Prefettizio Gaetano Tufariello, il sindaco di Scanzano Jonico Raffaello Carmelo Ripoli e quello di Pollica Stefano Pisano, ma anche giovani start-up come Filotrack e Green Tech Solution, il colosso dell’energia Eni, AdR (Aeroporti di Roma) e Intesa SanPaolo. A ricevere il riconoscimento “Amico del consumatore 2019” anche il giornalista Alessandro Milan e la showgirl Costanza Caracciolo. Tutti soggetti che, nel corso dell’anno, si sono distinti per attività, scelte o comportamenti, ognuno nel proprio ambito, di esempio per la collettività o di particolare interesse per la difesa dei cittadini e dell’ambiente.

Il premio sarà consegnato quest’anno da Miss Italia 2019, Carolina Stramare, grazie alla decisione del concorso di avvicinare la bellezza ai diritti e ai consumatori, e per testimoniare il corretto uso della bellezza femminile contro le speculazioni dei social network. Al termine dell’evento, sarà presentato il calendario Codacons 2020 dal titolo “Si selfie chi può”, 12 scatti di denuncia realizzati dalla nota fotografa Tiziana Luxardo in cui si evidenziano gli aspetti critici appartenenti ai social network e al web, tra “haters”, mercificazione della donna e dei minori, pubblicità occulta degli influencer, cybebullismo, fake news e così via.

