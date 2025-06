Monitoraggio Arpa Lazio per i roghi nel Quartiere Pleiadi: attivato il controllo della qualità dell’aria

A seguito della formale richiesta del Comune di Fiumicino l’Arpa Lazio ha avviato questa mattina, alle 11:00, un’attività straordinaria di monitoraggio ambientale nel Quartiere Pleiadi, finalizzata al controllo dei microinquinanti organici in aria in relazione ai ripetuti roghi di rifiuti segnalati da giorni nella zona.

Il monitoraggio

Il monitoraggio, della durata complessiva di 24 ore, si concluderà domani alla stessa ora. Il sito individuato per la rilevazione è quello della scuola dell’IC G. B. Grassi in Via Copenaghen, situata nel territorio del Comune di Roma, ma nelle immediate vicinanze dell’area interessata dai roghi e nel cuore del quartiere Pleiadi, da cui sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini e del Comitato di Quartiere locale.

La scelta della sede non è casuale: oltre alla vicinanza alla zona critica, la scuola rappresenta un obiettivo sensibile. L’Amministrazione ha ritenuto doveroso tutelare con la massima priorità la salute degli alunni, garantendo al tempo stesso condizioni tecniche adeguate per il posizionamento della strumentazione.

“La nostra richiesta ad Arpa Lazio nasce dall’esigenza di agire con trasparenza, responsabilità e in difesa della salute pubblica. Ringrazio l’Arpa per la tempestiva attivazione del monitoraggio e, appena disponibili, i risultati saranno acquisiti formalmente agli atti e messi a disposizione della cittadinanza.”