Cisterna di Latina, transizione ecologica, tre colonnine di ricarica elettrica finanziate dalla Regione

L’amministrazione comunale di Cisterna ha ottenuto dalla Regione Lazio un contributo a fondo perduto di 60mila euro per l’installazione di ricarica elettrica per le automobili. Tale finanziamento consentirà al Comune di procedere all’attuazione del progetto per il quale aveva presentato richiesta rispondendo al bando regionale il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria e a favorire la transizione energetica sul territorio cittadino.

Le colonnine

Le colonnine in particolare serviranno tre stalli dedicati e saranno collocate in altrettanti parcheggi pubblici: in via Alarico Ciotti in prossimità del Poliambulatorio e centro urbano, in largo San Pasquale (adiacente a Palazzo Caetani) e in viale delle Province (a ridosso dell’area mercato).

L’installazione di questo tipo di alimentazione per autoveicoli contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO₂: i veicoli elettrici, in abbinamento a fonti di energia rinnovabile come impianti fotovoltaici, contribuiscono significativamente alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Le colonnine di ricarica alimentate da fonti rinnovabili rappresentano un passo essenziale per garantire che l’energia consumata dai veicoli elettrici sia veramente “pulita”. La sinergia tra fotovoltaico e stazioni di ricarica autoalimentate ottimizza l’uso dell’energia rinnovabile, riducendo ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili. Il modello individuato dal progetto del Comune è cruciale per sostenere la transizione verso una mobilità elettrica e sostenibile.

«Le colonnine per la ricarica che l’amministrazione si appresta a installare avendo ottenuto il finanziamento della Regione – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla transizione energetica Marco Capuzzo – non solo consentiranno un utilizzo efficiente dei veicoli elettrici, ma rappresentano un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e per l’ottimizzazione dell’energia rinnovabile così come indicato negli obiettivi del green deal comunitario. Sfruttando al massimo le capacità tecnologiche di modelli avanzati – concludono – sarà quindi possibile sostenere una mobilità pulita, sicura e diffusa nel nostro Comune».