“Noi con Vannacci” cresce e consolida il proprio radicamento sui territori

Cresce il consenso per Roberto Vannacci tra gli italiani così come crescono le adesioni a “Noi con Vannacci”, associazione che riunisce ed abbraccia tutti coloro che si rispecchiano negli ideali, nei valori e nei progetti che il Generale ed Eurodeputato porta avanti in Italia e nelle istituzioni europee.

“Noi con Vannacci” per rispondere alle adesioni che arrivano dall’intero Paese inizia oggi la sua azione di radicamento e consolidamento con una squadra capace di donne e uomini. Lo fa dal Lazio, dove conserverò il ruolo di coordinatore regionale, e continuerà nelle prossime settimane a farlo in tutte le regioni e provincie.

Riccardo Corsetto, sarà coordinatore

A Roma, Riccardo Corsetto, sarà coordinatore cittadino dell’Associazione e Flavio Rieti coordinerà le attività nella provincia metropolitana.

Augusto Bracoloni sarà coordinatore di “Noi con Vannacci” nella provincia di Viterbo, Paolo Mellano nella provincia di Latina, Valeria Tatangelo sarà coordinatrice nella provincia di Frosinone.

A loro va il mio in bocca al lupo per un proficuo lavoro a fianco di Vannacci e nell’interesse dei cittadini