Fiumicino, il Sindaco Baccini: “La Via del Gusto rilancia la cultura e l’economia di Fiumicino”

Oggi seconda ed ultima giornata de “La Via del Gusto”, l’evento enogastronomico inaugurato ieri sera, in Via della Torre Clementina, alle ore 19, dal Primo Cittadino, Mario Baccini. Al taglio del nastro anche l’Assessore alle attività produttive, Raffaello Biselli e l’Assessore al Turismo e Cultura, Federica Poggio.

“Con queste manifestazioni abbiamo voluto mettere in risalto il valore di una città che non si rassegna ad essere soltanto uno scalo aeroportuale,” ha dichiarato il Sindaco durante il suo intervento. “Fiumicino conta oltre 84.000 abitanti, si estende su più di 200 km² e vanta 24 km di costa, oltre a bellezze naturali ed archeologiche tra le più importanti d’Italia. Oggi vogliamo valorizzare uno dei pilastri del nostro comune: l’enogastronomia. Le eccellenze culinarie presenti, non solo in Via Torre Clementina ma in tutte le località del territorio, da nord a sud, rappresentano un patrimonio significativo; un segno tangibile di quanto la nostra città possa contribuire alla cultura del Lazio e dell’intero Paese. – ha proseguito – Nei prossimi giorni sarà presentato il programma estivo, ricco di iniziative volte a promuovere le attività produttive locali, con l’obiettivo di incrementare il PIL economico ma soprattutto quello culturale e tradizionale. Fiumicino per noi non è “solo” una grande città ma un progetto in continua evoluzione e desideriamo sviluppare appieno tutte le sue potenzialità. Invitiamo quindi residenti e turisti a scoprire e vivere il nostro territorio, ricco di storia e cultura,” ha concluso il Sindaco.

“Abbiamo iniziato a lavorare per questo evento mesi fa e, grazie all’impegno dell’Amministrazione ed alla collaborazione con le associazioni organizzatrici, oggi possiamo vivere un’esperienza sensoriale unica in una delle migliori città del Lazio per l’enogastronomia. Mi auguro che questi sia solo il primo di molti appuntamenti e che possa ripetersi, visto il grande successo registrato già nelle prime ore.” ha sottolineato l’Assessore Biselli.

“Occasioni come questa fanno bene al turismo ed all’economia e saremo sempre di sostegno a tutte le associazioni che desiderano promuovere il territorio e le sue eccellenze. Il nostro impegno è rivolto a garantire che Fiumicino diventi una meta privilegiata per i turisti ed un luogo di orgoglio per i residenti.”

ha concluso l’Assessore Federica Poggio.