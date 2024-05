Firenze, Digital Women

Sono ancora aperte le iscrizioni per il progetto Digital Women, dedicato all’accrescimento delle competenze tecniche e digitali della popolazione femminile della Toscana di età compresa fra 18 e 50 anni e allo sviluppo tecnologico e occupazionale nella Regione.

Progetto

Il Progetto, gestito dal Centro Studi Turistici di Firenze in partnership con Comune di Firenze e Fondazione ITS della Toscana – Turismo, Arte e Beni culturali, prevede la realizzazione di 10 corsi della durata di 350 ore ciascuno di cui 150 di stage presso aziende turistiche, ricettive e tecnologiche.

Le donne coinvolte dal progetto saranno 100.

Fino al 31 maggio 2024 è possibile iscriversi ai seguenti corsi

Stampanti 3D

Social Media Manager

E-Business

Per le iscrizioni, contattare il Centro Studi Turistici, Via Piemonte 7, Firenze

Tel. 329 9684007

segreteria@cstfirenze.it

Il progetto ha l’obiettivo di colmare il gap digitale che colpisce il nostro Paese e la stessa Toscana rispetto agli Stati europei più avanzati: “Solo il 57,8% dei singoli cittadini toscani utilizza un pc e solo il 73,7% dei cittadini toscani con più di sei anni utilizza internet” (Toscana digitale, istruzioni per l’uso – luglio 2022).

Questo obiettivo verrà conseguito grazie ad una formazione specialistica in quattro aree tecnologiche in grande sviluppo la cui formazione si avvarrà dei laboratori tecnologici della Fondazione Tab, Lab – Tab e Lab Tab 4.0 e della collaborazione con le aziende toscane Kentstrapper srl, MB Vision, Dotflorence.

Il progetto è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro.

È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri – www.fondorepubblicadigitale.it.